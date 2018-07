AH-Kicker schlafen bei Kalle Riedle

(sz) – Die AH-Kicker aus Munderkingen haben ihren Jahresausflug nach Oberstaufen im Allgäu unternommen.

Untergebracht waren die 23Mann im Sporthotel des ehemaligen Fußballprofis Kalle Riedle. Auf der Hinfahrt gönnten sie sich in BadGrönenbach ein deftiges Weißwurstfrühstück.

Diese Stärkung benötigten sie auch, denn am Spätnachmittag standen eine Trainingseinheit und am Abend ein Blitzturnier an. Mit 4:0 gewannen die Munderkinger dabei gegen eine Mannschaft aus dem Kölner Raum, mit 1:4 hatten sie gegen die AH aus Oberstaufen das Nachsehen. Auch Wandern rund um den Hündlekopf war angesagt.