Der TSV Rot an der Rot veranstaltet am Samstag, 25. Januar, ein Altherren-Fußballturnier in der Roter Sporthalle. Die Gruppenspiele beginnen um 16.30 Uhr. Zehn Mannschaften sind am Start: SV Tannheim, SV Hauerz, SV Mietingen, SV Erolzheim, FV Biberach, TSV Rot I und II, ASV Fellheim, SV Reinstetten, FV Olympia Laupheim. Titelverteidiger ist der FV Biberach.