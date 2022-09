Agentur für Arbeit und Jobcenter geschlossen

Die Agentur für Arbeit und Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis sind einen Tag lang geschlossen. Grund ist eine betriebsinterne Veranstaltung. Deswegen bleiben am Dienstag, 20. September, die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen und das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis ganztägig geschlossen. Betroffen sind die Hauptgeschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Villingen, die Geschäftsstellen in Rottweil, Donaueschingen und Tuttlingen sowie das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen und Donaueschingen, heißt es in einer Mitteilung. Arbeitslosmeldungen können ohne rechtliche Nachteile am folgenden Werktag nachgeholt werden. Für Fragen und Anliegen an die Agentur für Arbeit ist die gebührenfreie Service-Hotline 0800 4 5555 00 von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Anfragen an das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis können telefonisch über die Service-Rufnummer 07721/ 20 97 77 übermittelt werden, so die Arbeitsagentur und verweist auich auf das Online-Angebot unter https://www.arbeitsagentur.de/eservices