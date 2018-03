Afrikanische Schweinepest beschäftigt die Jäger

Die Jägervereinigung Tettnang hat sich am Donnerstag, 15. Februar, im Liebenauer Gasthof Hirsch zur Mitgliederversammlung getroffen. Neben diversen Ehrungen ging es insbesondere um die Verbreitung von Tierseuchen in Europa.

Über 130 Mitglieder waren zur Versammlung gekommen, heißt es in einem Bericht. Nach dem Auftakt durch die Jagdhornbläser begrüßte Kreisjägermeister Reinhold Baumann den Ehrenkreisjägermeister Carl Deppler, Dr. Basler vom Veterinäramt, Stefan Kordeuter vom Kreisjagdamt, Bezirksjägermeister Peter Lutz sowie alle Mitglieder der Jägervereinigung.

Stefan Kordeuter berichtete über die Maßnahmen der Landesregierung bezüglich der ASP und Schwarzwildbejagung. Zudem stellte er die Streckenzahlen und Statistiken zum Wildtiermonitoring des Bodenseekreises über die verschiedenen Wildarten vor und berichtete über Wolfssichtungen und Vorkommen sowie Aktivitäten zum Luchs.

Dr. Basler vom Veterinäramt bedankte sich bei den Jägern für die guten Zahlen bei den Probenentnahmen und berichtete über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Ost-Europa und dem verstärkten Monitoring, die Tierseuchensituation in Europa, der Verbreitung der Geflügelpest und der Situation von Staupe bei Wildtieren sowie aktuellen Fällen der Blauzungenkrankheit in den Nachbarländern. Auch die für Hunde sehr gefährliche Aujeszkysche Krankheit ist bei mehreren Wildschweinen im Landkreis Ravensburg aufgetreten.

Nach dem Bericht des Schatzmeisters Raphael Hirsch und der Kassenprüfer wurde die gesamte Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Hundeobfrau Monika Steiner berichtete von der durchgeführten Brauchbarkeitsprüfung und kündigte einen Vorbereitungskurs der Jägervereinigung zu den Prüfungen an. Franziska Schmid berichtete als Naturschutzbeauftragte über Aktivitäten rund um die Rehkitzrettung per Drohne, deren Möglichkeiten und Erfolge.

Anschließend folgten die Berichte der Ressortleiter zur Jugendarbeit sowie der Jagdhornbläser. Reinhold Baumann dankte den Obleuten für das langjährige Engagement und großen Einsatz in diesen Bereichen. Dann folgten die Personalthemen, da noch ein Amt unbesetzt ist und mit Blick auf die Zukunft Veränderungen anstehen.