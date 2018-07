Afrikanische Kunst ziert die „Arche“

In der vorigen Woche hatte die Aktion Freunde schaffen Freude den taubstummen Künstler Shepherd Mahufe aus Simbabwe zu Besuch. Mahufe hat dabei die Fassade der „Arche“ verschönert.

Seit 2012 kommt der verheiratete Familienvater und ehemalige Rugby-Spieler Mahufe auf Einladung des Birkenrieder Galeristen Franz Ludwig Keck einige Wochen ins Kulturgewächshaus Birkenried bei Günzburg. Neben Malkursen und afrikanischen Art-Projekten für Schüler und Erwachsene übernimmt er in dieser Zeit auch Kunstaufträge.

In Abstimmung mit „Freunde“-Verantwortlichen lud Vorsitzende Inge Grein-Feil Mahufe ein, die „Arche“-Außenfront mit African-Art zu verschönern. Zimmermeister Klug stellte das Gerüst zur Verfügung, ein Sponsor unterstützte mit einer Spende das soziokulturelle Projekt.

Bei der Fertigstellung am 12. Juli dankte Theaterpädagogin Grein-Feil auch für die im Bild gewürdigte Arbeit als integrative Clownin. Mahufe ist in seiner Heimat soziokulturell sehr engagiert, was zu interessanter Übereinstimmung beitrug.

Der Künstler zeigte sich über die Begegnung mit freundlichen Dischinger Bürgern und die schöne Landschaft erfreut. Übrigens hat ihn die ganze Zeit Familie Kaur-Singh mit indischem Essen versorgt.