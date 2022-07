Landesparteitag in Stuttgart: AfD-Chef Chrupalla wirft Bundesrepublik DDR-Methoden vor

Mit scharfen Worten haben die beiden AfD-Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla die Entscheidung des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg kritisiert, die Landespartei als Verdachtsfall einzustufen.

„Diskreditieren, bespitzeln, zersetzen“, das seien die Methoden auch heute, die bereits die Stasi in der DDR, in der er aufgewachsen sei, eingesetzt habe, sagte Chrupalla beim AfD-Landesparteitag am Samstag in der Stuttgarter Messe. „Unsere politische Konkurrenz macht sich immer mehr Mühe, uns zu behindern.“

Auch Alice Weidel, die den Landesvorsitz abgibt und sich künftig auf ihr Engagement im Bundesvorstand und Bundestag konzentrieren wolle, wie sie sagt, sagte zur Einstufung der AfD als Verdachtsfall: „Das ist ungeheuerlich.“ Schließlich sei es gerade die AfD, die die „Fundamentalprinzipien“ der Verfassung verteidige.

AfD prüft juristische Schritte gegen Überwachung

Der Verfassungsschutz werde politisch eingesetzt, um die Opposition zu verfolgen. Aber, so Weidel: „Wir werden auf keinen Fall tatenlos zusehen, wie man uns ausgrenzt und die etablierten Parteien versuchen, uns mundtot zu machen. Dagegen werden wir uns politisch und juristisch wehren.“

Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, hatten am Donnerstag erklärt, dass die gesamte AfD im Land nun als Verdachtsfall beobachtet werde. Damit kann die Behörde künftig nachrichtendienstliche Mittel nutzen, also auch Informanten anwerben, V-Leute einsetzen und Telefonate abhören.

Rechtsnationaler „Flügel“ hat immer noch Zugriff auf Landesverband

Als Grund für die Entscheidung nannte Bube die Einflussnahme der Jugendorganisation Junge Alternative und Anhängern des rechtsnationalen „Flügels“ der Partei, der offiziell aufgelöst ist. Beide Gruppierungen nannte Bube extremistisch, sie werden bereits seit einigen Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Deren Einfluss auf die Gesamtpartei sei nicht nur „nennenswert“, sondern selbst trotz Auflösung des „Flügels“ sogar stetig gewachsen.

Zudem zeigten sich in der Partei „eindeutig fremdenfeindliche Positionen“. Als Beispiel nannte sie das Landtagswahlprogramm der AfD, in dem unter anderem von „Zuwanderern aus gewaltaffinen Gesellschaften“ die Rede ist. Wie viel Unterstützung prominente Akteure des aufgelösten „Flügels“ in der Landespartei habe, zeige sich unter anderem an Christina Baum, so Bube.

Die ehemalige Landtagsabgeordnete, die den erneuten Einzug ins Parlament 2021 verpasste, bekam eine gute Platzierung für die Landesliste zur Bundestagswahl – und ist in den Bundestag eingezogen. Sie wird ebenfalls seit Jahren namentlich im Verfassungsschutzbericht genannt.