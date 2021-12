Ärztehaus am Schloss bietet Covid-19-Impfungen ohne Termin an

Das Ärztehaus am Schloss in Aulendorf impft zukünftig auch ohne Termin. Das teilt Praxisinhaber Jan Schmidt mit. Geimpft wird laut Mitteilung ausschließlich mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna. „Es können sich alle impfen lassen, die älter als 30 Jahre sind“, teilt Schmidt mit.

Das sind die Termine

Es gibt Impfstoff für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster). Geimpft wird immer am Dienstag und Donnerstag, von 9 bis um 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Die Impfaktionen finden nicht in den Räumen des Ärztehauses statt, sondern im Bürgermuseum im Alten Kino, Schulgäßle 8 in Aulendorf. Wer sich impfen lassen möchte, wird gebeten, seine Versichertenkarte, seinen Impfpass und nach Möglichkeit den ausgefüllten Anamnese- und Aufklärungsbogen mitzubringen.