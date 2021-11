Ärzte klären über Covid-19-Pandemie auf

Ochsenhausen (sz) Welche Prävention und Therapie gibt es bei Covid-19? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter ist die Bildungswerk Ochsenhausen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Referenten sind am Mittwoch, 10. November, von 19 bis 21 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums Ochsenhausen die Allgemeinärzte Martin Schlegel und Anton Schlegel von der Corona-Schwerpunktpraxis im Hausarztzentrum Ochsenhausen.

Covid-19 wird hauptsächlich durch Inhalation von Partikeln des Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragen. Kontakteinschränkungen und Hygienemaßnahmen konnten die weltweite Ausbreitung bisher nicht stoppen. Deshalb ist es das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), so viele Menschen wie möglich zu impfen. Um schnell zu helfen wurden, viele Impfstoffe gleichzeitig entwickelt, erprobt und zugelassen, so viele wie noch nie in der Geschichte der Medizin. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Eintritt beträgt drei Euro.