Änderungen der Wochenmarkt-Termine in der Innenstadt und Weststadt

Der Wochenmarkt in der Innenstadt wird wegen des ersten Weihnachtsfeiertages von Samstag, 25. Dezember, auf Donnerstag, 23. Dezember, vorverlegt. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Auch der Markt am Samstag, 1. Januar 2022, findet einen Tag früher statt: am Freitag, 31. Dezember. An beiden Terminen ist der Wochenmarkt in der Innenstadt von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Der Markt in der Weststadt hat an den Donnerstagen, 23. und 30. Dezember, wie üblich geöffnet. Der Wochenmarkt am Donnerstag, 6. Januar, wird allerdings auf Mittwoch, 5. Januar, vorverlegt. An allen drei Terminen bieten die Händler in der Weststadt von 8 bis 13 Uhr ihre Waren an.