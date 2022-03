HÜTTLINGEN (an) - Die älteste und sehr rüstige Hüttlingerin, Helene Gebhard, hat bereits am 19. Februar ihren 102. Geburtstag gefeiert. Nun überbrachte Bürgermeister Günter Ensle im Namen der Gemeinde Glückwünsche zu diesem, in der Gemeinde bisher noch seltenen dreistelligen Geburtstag. Helene Gebhard ist noch sehr vital, unterhält sich gerne und backt gerne Kuchen.