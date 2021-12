Adventstüten statt Kinderkirche - das gibt es in Schwabsberg

Eine tolle Idee hat das Kinderkirchen-Team der Kirchengemeinde Sankt Martinus in Schwabsberg umgesetzt. Weil momentan keine Kinderkirche möglich ist, gibt es diese in der Adventstüte. An Heilig Abend gibt es dann die Weihnachtstüte.

„Woher weißt du denn das alles über die Heilige Barbara?“, fragte Pfarrer Martin Stöffelmaier die achtjährige Mona (Name geändert). „Das weiß ich aus der Adventstüte!“, war die Antwort.

Tolle Sachen verstecken sich in der Papiertasche: etwas zum Basteln, etwas zum Backen, eine Geschichte über den Adventskranz, die Heilige Luzia, die Heilige Barbara und natürlich – etwas über den Heiligen Nikolaus.

„Wir waren total verblüfft, dass die Adventstüten so schnell weg waren“, sagen Rosi Maier und Stephanie Mundus, die diese Idee umgesetzt haben. Eingebettet in den „Lebendigen Adventskalender“, bei dem es an jedem Dezembertag in einem anderen Garten der Ortschaften Schwabsberg und Buch etwas zu bestaunen gibt, freuten sich die Mädchen und Jungs über die Adventstüte. Gerne stöbern sie darin und finden heraus, was denn an diesem Dezembertag wohl rauskommt.

„Es ist wichtig zu spüren, dass jetzt Advents- und Weihnachtszeit ist“, so der Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats von Schwabsberg, Max Vogelmann. Das große Interesse hat auch ihn erstaunt. Beim Lebendigen Adventskalender war die Liste sofort voll und die Adventstüten sofort nach dem Gottesdienst vergriffen. „Hier fühlen sich auch Familien angesprochen, die der Kirche nicht mehr so nahestehen“, sagte Vogelmann.

Im Moment sind Rosi Maier und Stephanie Mundus dabei, die Weihnachtstüte zu bestücken. Kein Kitsch und keine Schokolade sollen in die Tüte. „Das ist uns Müttern wichtig“.

Die Vorfreude bei den Kindern ist groß. Die Kinderkirche in der Weihnachtstüte zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Das erste Geschenk am Heiligen Abend. Denn da dürfen sie die Tüten mit nach Hause nehmen. So wird das Wunder von Weihnachten spürbar.