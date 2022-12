Adventsmarkt am Isnyer Espantor

Isny (sz) - Kunst & Geschenke: Unter diesem Motto findet von Donnerstag,15. Dezember, bis Samstag, 17. Dezember, im „Show PÄNG“ am Espantor ein gemeinsamer Adventsmarkt Isnyer Einzelhändler und Künstler statt.

Drei Tage lang laden Händler, freischaffende Künstler und Kunsthandwerker zum Stöbern und Staunen in die ehemalige Galerie am Espantor, Hausnummer 21, ein. Jeweils von 15 bis 20 Uhr öffnet der dreitägige Adventsmarkt im Show PÄNG, bei dem es laut Pressemitteilung Keramik, Bücher, Zeichnungen, Gestricktes, Karten, Schmuck, Kleidung, Spielzeug und Gewürze zu entdecken gibt. Die beteiligten Geschäfte öffnen bis 16 Uhr und mit Lichtobjekten der Jugendkunstwerkstatt Isny sorgen sie für adventliche Stimmung in der ganzen Straße. Im „Show PÄNG“ sind zudem Werke der Kinderkunstwerkstatt und des Erwachsenenkurses installiert. Außerdem werden Engel des Bildhauers Walter Konrad ausgestellt und der Isnyer Franz Kirchmann bietet eine Auswahl seiner kunstvollen Objekte zum Verkauf an. An zwei Abenden dürfen sich Besucher auf Schauspiel und Musik freuen: Am Freitag, 16. Dezember, gibt RosaLindeZack aus Ravensburg um 19 Uhr ein Zwei-Personen-Stück mit Gesang, Spiel und Slapstick zum Besten und am Samstag, 17. Dezember, begeistert Jasmin Stiefenhofer von 17 bis 20 Uhr mit Gesang und Gitarre.