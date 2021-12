Adventskranz fängt an zu brennen, während der Bewohner noch schläft

Als der Adventskranz in einer Wohnung auf der Lindauer Insel Feuer fängt, schläft der Bewohner noch. Erst das alarmierende Geräusch des Rauchmelder weckt ihn. Sofort greift er zum Feuerlöscher.

Was man Kindern schon beibringt, daran sollten sich auch Erwachsene halten: Denn die Kerzen eines Adventskranzes sollten niemals unbeaufsichtigt brennen. Das war aber vermutlich bei einem Gesteck in einer Wohnung in der Cramergasse in Lindau der Fall. Denn am Morgen des vierten Advents geht dort wegen einem brennenden Adventskranz der Rauchwarnmelder los. Der Bewohner greift zum Feuerlöscher und es gelingt ihm auch, den Brand zu löschen.

Feuerwehr kontrolliert den Kranz

Die Lindauer Feuerwehr ist bereits alarmiert, kommt zu der Wohnung und kontrolliert die auf eine eventuelle Verrauchung. Dann bringen die Einsatzkräfte den Adventskranz ins Freie und kontrollierten ihn mit einer Wärmebildkamera.

Die mit neun Fahrzeugen und 52 ehrenamtlichen Kräften der Lindauer Feuerwehr kamen wegen einem brennenden Adventskranz auf die Lindauer Insel. (Foto: Feuerwehr Lindau)

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. „Dank der Alarmierung über Rauchwarnmelder und dem beherzten Eingreifen des Bewohners konnte sich der Brand nicht ausbreiten“, schreibt die Feuerwehr in der Mitteilung.

Der Fall geht glimpflich aus

Die 52 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte konnte den Einsatz innerhalb kurzer Zeit beenden. Rettungsdienst und Polizei waren auch im Einsatz.

Die mit neun Fahrzeugen und 52 ehrenamtlichen Kräften der Lindauer Feuerwehr kamen wegen einem brennenden Adventskranz auf die Lindauer Insel. (Foto: Feuerwehr Lindau)

Die Feuerwehr warnt vor Vor Christbäumen, Adventskränzen und Weihnachtsgestecken, die besonders schnell brennen. Sie empfiehlt, LED-Kerzen oder Lichterketten zu verwenden, die verringern die Brandgefahr deutlich.

Diese Regeln gilt es im Umgang mit echten Kerzen zu beachten

Wer nicht auf echte Kerzen verzichten möchte, sollte sich an einige Regeln halten: Man sollte Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen und Kinder nie mit offener Flamme allein lassen – am besten mit den Kindern über den Umgang mit Feuer sprechen.

Nach dem Brand: Dieser Adventskranz hat in der Cramergasse gebrannt. Die Polizei hat ihn verkokelt aus der Wohnung geholt. (Foto: Feuerwehr Lindau)

Außerdem sollten Streichhölzer und Feuerzeuge an einem kindersicheren Platz aufbewahrt werden. Sinnvoll ist auch eine nicht brennbare Unterlage. Kerzen sollten außerdem stabil aufgestellt werden. Außerdem sollte man einen Feuerlöscher oder einen Eimer mit Wasser bereithalten.

Selbst löschen nur, wenn man sich sicher fühlt

Man sollte wissen, wie man einen Feuerlöscher bedient und im Brandfall die 112 wählen. Wer einen Brand löscht, muss sich laut Feuerwehr mit dem Feuerlöscher auskennen und das nur tun, wenn man sich dabei selbst nicht in Gefahr bringt. Wer es sich nicht zutraut, sollte die Türe verschließen und den Raum, in dem es brennt, verlassen.