Adventskonzert mit Clemens Bittlinger

Im Vorverkauf kostet die Karte 15 Euro, an der Abendkasse sind es dann 18 Euro. Karten gibt es bei „Lydias Geschenketruhe“, in der Roter Bücherei und bei Cordula Gärtner, Telefon 08395/7269.

Mit einem besonderen Konzert will die Kirchengemeinde St. Verena in Rot an der Rot am Freitag, 10. Dezember, die Adventszeit begehen.

Der evangelische Pfarrer und Liedermachen Clemens Bittlinger versteht seine Lieder als moderne Glaubensäußerung, „die mir selbst und anderen Mut und Trost verschafft“, wie er erklärt. Mit dem Thema „Wir warten auf das Wunder der Weihnacht“ will Bittlinger zusammen mit dem Schweizer Keyborder David Plüss, der Ausnahmeflötistin Bettina Alms und dem Instrumentalisten David Kandert den besonderen Zauber der vorweihnachtlichen Zeit in den Zuhörerinnen und Zuhörern wachrufen.

Es sind zwei Termine geplant. Das erste Konzert beginnt um 17.30 Uhr, das zweite um 20 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn.