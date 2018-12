Adventskonzert in der Pfarrkirche in Worndorf

Zum dritten Adventssonntag hat der Kirchenchor Worndorf mit Dirigent Volker Nagel zum Adventskonzert in die Pfarrkirche St. Mauritius eingeladen.

In der Vorbereitung für den Konzertabend wurde der Kirchenchor durch den Projektchor auf die Chorstärke von 45 Sängern erweitert. Weit vor Konzertbeginn war der Kirchenraum bis auf den letzten Platz eng besetzt und es war äußerst still, als sich die Mitwirkenden zu ihrem Auftritt im Altarraum formierten. Eine besondere Note erhielt das Adventskonzert durch die Musikvorträge von Magdalena Renner (Violine), Myriam Hipp (Querflöte), Johanna Renner (Cello) und Sabine Hensler (Orgel und Keyboard).

Neben dem bekannten Adventslied „O Heiland reiß die Himmel auf“ trug das Ensemble Werke von Josef Haydn, Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach vor. Die Liedauswahl von Dirigent Volker Nagel war für die Chormitglieder ganz auf den Advent, auf die Erwartung des Herrn abgestimmt und wurde mit spürbarer Freude vorgetragen. „Hebt euer Haupt“ vom englischen Komponisten Samuel Coleridge-Taylor, an der Orgel begleitet von Sabine Hensler, erfüllte zum Schluss in der besonderen Akustik das Gotteshaus. „Ihr habt uns den Advent ins Herz gesungen“ sagte Pfarrer Ewald Billharz in seinen Dankesworten an die Akteure für eine außergewöhnliche Konzertdarbietung. Dem stehenden Applaus der begeisterten Besucher wurde der letzte Chorvortrag nochmals als Zugabe gewährt. Hubert Keller dankte dem Dirigenten Volker Nagel für die intensive Konzertvorbereitung, welche im September für den Projektchor begonnen hat und der nun für seine Proben belohnt wurde.