Adventskalender: Tür 7

Irgendwo im Landkreis Tuttlingen gibt es ein Gebäude mit dieser Tür – nur wo? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden. Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes und den Ort, in dem es zu finden ist, an folgende Adresse: redaktion.tuttlingen@schwaebische.de, Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter den Einsendungen verlosen wir täglich einen Einkaufsgutschein der Gewerbe- und Handelsvereine aus Tuttlingen (ProTUT), Spaichingen oder der Werbegemeinschaft Trossingen im Wert von 20 Euro. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter www.schwaebische.de/tut-adventskalender.