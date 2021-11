Adventskalender soll weihnachtliche Vorfreude wecken

Das dritte Jahr in Folge hat die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) in den letzten Wochen wieder an dem neuen Social-Media-Kalender gearbeitet und ihn mit vielen ansprechenden Preisen gefüllt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So können Gäste und Einheimische ab dem 1. Dezember täglich Preise mit Lindau-Bezug gewinnen.

Das Team von Lindau Tourismus wird seinen Fans auf den Social-Media-Kanälen die Weihnachtszeit mit einem Adventskalender versüßen und verlost deshalb in Kooperation mit lokalen Betrieben täglich bis zum 24. Dezember kleine und auch große Überraschungen aus Lindau und Umgebung. Dieses Jahr zeigt sich der Kalender in einem neuen, modern-weihnachtlichen Design. Hinter den Türchen warten exklusive Preise: von kulinarischen Leckereien über einmalige Erlebnisse bis hin zur luxuriösen Übernachtung ist alles dabei. An den Adventswochenenden sowie an Heiligabend können sich die Teilnehmer auf besondere Preise freuen. Wer Lust hat mitzumachen, sollte auf seinem Instagram- und Facebook-Account die Posts der LTK genau verfolgen. Jeden Morgen wird ein neues Türchen veröffentlicht, danach haben die Teilnehmer 24 Stunden Zeit bei der jeweiligen Verlosung mitzumachen. Mitmachen darf jeder, der über 18 Jahre alt ist – Einheimische ebenso wie Touristen.