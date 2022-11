Adventskalender im Größenwahn

Als Winterkind mit Geburtstag Anfang Dezember hat man es nicht immer einfach - schlimm genug, dass dann gleich Weihnachten kommt und das eine oder andere Geschenk doch gerne zurückgehalten wird. Dieses Jahr kommt auch noch die Energiekrise dazu. Das bedeutet ja generell sparen. Und weil ich dieses Jahr ein bisschen aufwendiger feiern und an meinem Geburtstag zusammen mit der Familie in den Europapark fahren möchte, muss irgendwo anders der Rotstift angesetzt werden. Der Deal deshalb: Der große Familienadventskalender fällt dieses Jahr aus, dafür gibt es einen Tag im Freizeitpark.

Jeder schenkt jedem was

Wer sich jetzt fragt, wie sich gerade beim Adventskalender Geld einsparen lässt, dem gebe ich einen kleinen Einblick in unsere Tradition. Mit einer kleinen Schokolade geben wir uns nicht ab, bei uns ist es üblich, dass jeder aus der Familie alle drei Tage ein etwas größeres Geschenk erhält. Unser Ziel dahinter: Jeder schenkt in der Adventszeit jedem etwas. Wir lieben diese Tradition. Stattdessen gibt es nun dieses Jahr nur einen gekauften Kalender, was allerdings auch so seine Tücken hat. Bei manchen Kalendern bekommt man für den Preis schon eine Tankfüllung, mit der man zum Beispiel auch gut in den Freizeitpark fahren könnte.

Aber so ganz verzichten wollen wir auch nicht. Ein Schokoladenkalender muss schon sein, denn Schokolade macht ja bekanntlich glücklich.