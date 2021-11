Adventskalender der Bildungsstiftung noch bis 30. November erhältlich

Bereits zum neunten Mal legt die Bildungsstiftung Bad Waldsee einen attraktiven Adventskalender auf, dessen Erlös Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen in Bad Waldsee zugute kommt, die sich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Der Kalender kann noch bis Ende November zu je fünf Euro in mehreren Geschäften und Bankfilialen der Kurstadt erworben werden (siehe unten).

Das Titel-Motiv des diesjährigen Stiftungskalenders wurde vom Waldseer Künstlers René Auer als digitale Komposition aus einem Linolschnitt und einer Airbrush-Technik gestaltet.

Der Kalender ist nicht nur ein optischer Hingucker, er hat vor allem jede Menge „innere Werte“: Genau 144 Gewinne sind hinter den 24 Türchen versteckt. An jedem Tag im Advent werden beim Öffnen des Türchens sechs wertvolle Gewinne sichtbar. Einkaufs- und Essensgutscheine, Reise- und Tankgutscheine, Goldstücke und Ballonfahrten - insgesamt gibt es Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro zu gewinnen – allesamt gestiftet von Waldseer Geschäften und Unternehmen.

„Über einhundert Waldseer Unternehmen und Geschäfte unterstützen in diesem Jahr den Spendenkalender mit Gutscheinen, Sachpreisen oder Spenden. Dafür sind wir sehr dankbar! Sie unterstreichen damit den hohen Stellenwert der Schulen aus betrieblicher Sicht und zeigen zudem ihre Verbundenheit zu den Einrichtungen vor Ort“, sagt Bernhard Schultes stellvertretend für den Vorstand der Bildungsstiftung Bad Waldsee.

„Mit nur 5 Euro unterstützt jeder Kalender-Käufer die Arbeit der Bildungsstiftung, die zu 100 Prozent den Kindern und Jugendlichen in Bad Waldsee zugutekommt. Insgesamt 4000 Kalender werden aufgelegt, jeder mit einer eindeutigen Nummer versehen, die gleichzeitig als Losnummer für die tägliche Verlosung dient.

Welche Kalendernummern an welchem Tag gewonnen haben, wird täglich auf der Internetseite der Bildungsstiftung, auf schwaebische.de sowie in der Bildschirmzeitung derwaldseeer.de veröffentlicht. Wöchentlich gibt es die Gewinnnummern in der Schwäbischen Zeitung sowie im Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee nachzulesen.