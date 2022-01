Adventskalender – auch mal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für viele Menschen gehört ein Adventskalender zur Vorweihnachtszeit – und auch die schon ziemlich großen Schülerinnen und Schüler der Klasse 8gt der Mittelschule Lindau (B) waren noch nicht zu groß für den Adventskalender ihrer Lehrerinnen.

Sie hatten allerdings offene Ohren und offene Herzen, als ihnen das Caritas-Projekt vom „anderen Adventskalender“ vorgestellt wurde. So wurden im Advent nach und nach verschiedene Pflegeprodukte oder Lebensmittel in die Klasse gebracht und sammelten sich im „roten Karton“ – gemeinsam mit den guten Wünschen der Klasse. Richtig schwer war der Karton zum Schluss. Am 28.12.21 fand er seinen Weg in den Tafelladen, sehr zur Freude von Herrn Thomas (Caritas Lindau) und der Empfänger.

Ganz bestimmt eine gute Idee, die man sich für den Advent 2022 vormerken sollte!