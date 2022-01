Adventsgesteck löst Brand an Neujahr aus

Ein vergessenes Adventsgesteck hat am Samstag gegen 13 Uhr einen Feuerwehreinsatz in der Straße Am Hauptbühl in Meßkirch ausgelöst. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte den Rauchmelder sowie den Brandgeruch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Nachdem sie die Bewohnerin nicht erreichen konnte, verständigte sie die Feuerwehr.

Diese stellte fest, dass offensichtlich vergessen wurde, die Kerze am Adventsgesteck zu löschen, woraufhin dieses und der Tisch auf dem es stand, bereits in Brand geraten waren. Durch das aufmerksame Verhalten der Nachbarin und das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden und es blieb bei einem Sachschaden von etwa 500 Euro am Inventar der Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Neben der Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort war, waren noch der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, sowie die Polizei Sigmaringen mit einem Fahrzeug vor Ort. Gegen die Wohnungsinhaberin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.