Am 2. Dezember fand in der Kirche St. Maria in Meckenbeuren eine stimmungsvolle adventliche Wortgottesfeier statt, zu der sich 55 Mitfeiernde eingefunden hatten. Coronabedingt konnte die beliebte Adventsfeier, die sonst im Gemeindehaus stattfindet, nicht abgehalten werden.

In der Andacht mit dem Thema „Advent - Ein Hoffnungsklang, der leise ertönt“ kam der Wunsch von uns Menschen nach „normalen“ Zeiten zutage, wir hörten „leise Hoffnungsklänge“ und gingen gestärkt nach Hause. Annette Bucher umrahmte die Feier musikalisch am E-Piano und trug zur festlichen Bereicherung bei. Auch konnten wir uns in der meditativen Phase mit der wunderschönen Pianobegleitung einstimmen lassen auf die vorgetragenen Impulse.

Das reichlich gespendete Adventsopfer in Höhe von 490,15 Euro wird noch vom Frauenbund Meckenbeuren auf 600,00 Euro aufgestockt und geht je zur Hälfte an das Kinderhospiz Bad Grönenbach und das AWO Frauen- und Kinderschutzhaus Bodenseekreis.

Nach der Feier durften sich die Frauen noch ein „Päckle“ abholen, darin enthalten ein leckerer Elisenlebkuchen und ein kleiner Adventsgruß vom Vorstandsteam plus einem gebastelten Engel, den fleissige Hände der Hockstubenfrauen daheim hergestellt hatten.

Danke an alle Spenderinnen und danke an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben.