Der örtliche Kirchenchor hat es sich nicht nehmen lassen, am 4. Adventssonntag eine Lichterfeier in der Pfarrkirche zu veranstalten. Schon am 3. Advent hatte der Chor Vivente den Besuchern eine stimmungsvolle Adventsfeier mit Liedern und Texten vom Licht bereitet. Diesmal eröffnete die Schola des Kirchenchors mit einigen Sängern die adventliche Stunde im Chorraum, mit Robert Reischmann am Piano. Die ganze Kirche war von Kerzenschein erhellt und auch die vier Kerzen am prächtigen Adventskranz leuchteten vor dem Altar und spendeten warmes Licht.

Licht war auch das Thema, mit dem der Kirchenchor mit Texten und Liedern zur Besinnung und zum Nachdenken anregen wollte. „Das Licht, das wir durch Jesus erhalten haben, wie in der Geschichte „Das verschenkte Licht“, in der eine Frau erkennt, dass sie das Licht, das sie anderen weitergibt, für sich selbst wieder zurückbekommt”, erklärte Carola Müller-Hengge. Und so kam die Botschaft, das Licht zu teilen auch heißt, Licht zu empfangen, bei den zahlreichen Kirchenbesuchern gut an. So hätten es schon vor mehr als 2000 Jahren die Hirten und später auch die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland erfahren dürfen, hieß es.

Zu besinnlichen Liedern und Instrumentalbeiträgen, unter anderem von Klemens Prinz und Helmut Wiedemann mit der Steirischen, beziehungsweise Mundharmonika (auf der Empore), anmutig-volkstümlich vorgetragen, wurde nach und nach eine Lichterpyramide entzündet, die vor einem der Seitenaltäre hell leuchtete. Alle Besucher durften den Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ mitsingen.

Zum Schluss gab es den Segen und eines der wohl bekanntesten Weihnachtslieder: „Leise rieselt der Schnee“, die alle Besucher wunderbar auf das Weihnachtsfest einstimmten. Draußen lag noch der Schnee vom 3. Advent und der Vollmond kämpfte sich durch den Nebel. Der Kirchenchor Beuren hatte seinen Adventsgästen in der „hoimeligen“ Kirche eine musikalisch-lichterfüllte Stunde geschenkt.