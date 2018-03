Adolf Wetzel wird Ehrenmitglied der Kulturgemeinde

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung verabschiedete am Mittwochabend in der Hägeschmiede die Kulturgemeinde Adolf Wetzel, der 30 Jahre lang den Vorsitz des Musikbeirates bekleidet hatte. Seine Nachfolge tritt Georg Enderwitz an.

In ihrem Bericht ging Vorsitzende Friederike Ivanovas zunächst auf die vielfältigen und sehr gut angenommenen Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Sie erinnerte an die Besuche von Museen und Ausstellungen in Vorarlberg, ließ das beliebte Marktplatzkino ebenso wie die Opernfahrt nach München und die Jugendfahrt nach Bregenz zur Crossculture Night noch einmal Revue passieren. Von der „erfolgreichsten Theatersaison seit langem“ sprach Theaterbeiratsvorsitzender Jörg van Veen. Er nannte die gute Zusammenarbeit zwischen der Kulturgemeinde und der Stadt, aber auch die „neuen Wege“, die man hinsichtlich unterschiedlicher Spielorte beschritten habe, als Grund dafür, „dass sich der Besuch insgesamt vervierfacht hat“. „In sieben Vorstellungen hatten wir 1217 Besucher, die Känguru-Chroniken waren sogar ausverkauft“, freute sich van Veen über die Zunahme der jugendlichen Gäste.

Unter der Überschrift „Das Theaterereignis gibt es nicht umsonst“ ging Jörg van Veen auf die Tatsache ein, dass man beim Ausweichen auf andere Räumlichkeiten „Geld in die Hand nehmen muss“ und bemerkte in Richtung Stadthalle: „Die Verbesserung der dortigen Gegebenheiten wäre wünschenswert.“ Kulturamtsleiter Hermann Spang ging etwas später darauf ein und erklärte: „Wir wissen darum und haben mit kleinen Maßnahmen begonnen, eine Aufwertung des Foyers herbeizuführen. Auch gibt es eine deutliche Aufstockung des Kulturetats.“

Nachdem Schatzmeister Christian Haug die Zahlen für 2017 vorgelegt und Robert Heer die einstimmig angenommene Entlastung des gesamten Vorstandes empfohlen hatte, wurde es feierlich: Friederike Ivanovas beantragte für Adolf Wetzel die Ehrenmitgliedschaft und begründet ihn so: „Wenn sie einer verdient hat, dann er. Der scheidende Vorsitzende des Musikbeirates nimmt eine besondere Stellung in der Geschichte der Kulturgemeinde ein.“ Etwas später zeigte sich Ivanovas überzeugt davon, dass mit dem Ausscheiden Wetzels „eine Ära zu Ende geht“, dass es nicht viele Menschen geben würde, „die eine Vision haben und in der Sache etwas vorantreiben“ sowie „ein großes Vorbild für andere sind“. Mit den Altstadtkonzerten habe Wetzel zudem ein Netzwerk gebildet und wunderschöne Konzerte mit großen Namen nach Wangen geholt. Weil Adolf Wetzel „junge Leute an die Kultur und insbesondere an die Musik herangeführt hat“, der Männerchorgesang zudem eine besondere Rolle in seinem Schaffen spielte, war es nur folgerichtig, ihm zu Ehren die „Young Men Voices“ mit Chorleiter Christian Feichtmair auftreten zu lassen.

„Es ist alles gesagt“, ließ der ehemalige Oberbürgermeister Jörg Leist wissen. Er hatte Ende der 1980er-Jahre zusammen mit Adolf Wetzel und Helmut Müller-Brühl die Idee „einer besonderen Konzertreihe“, der Altstadtkonzerte, vorangetrieben. Bevor es zum Umtrunk von der Hägeschmiede hinüber in das Café des Weberzunfthauses ging, warteten Christian Feichtmair und Hajo Fickus noch mit einer Überraschung auf. Der Musiker begleitete sich selber auf der Gitarre und gab das Reinhard-Mey-Lied zum Besten, wurde von dem redegewandten Schauspieler aber stets unterbrochen. Ein köstlicher Spaß, an dem besonders Adolf Wetzel seine Freude hatte.