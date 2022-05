ADK GmbH wird Zweiter im virtuellen Firmenlauf

Ehingen (sz) - Den hervorragenden fünften Platz aus dem Vorjahr schlagen – so lautete das ehrgeizige Ziel des Teams „ADK läuft“ der ADK GmbH. Und so war die Freude bei den Mitarbeitern auch riesengroß, als schon am ersten Tag ihr Team auf Platz 2 stand und sich von diesem Platz auch nicht mehr verdrängen ließ. Im Zeitraum vom 26. April bis 17. Mai kämpften knapp 80 Mitarbeiter für eine TOP-Platzierung und gegen den eigenen Schweinehund. Wie die Pressestelle der Firma meldet, wurden insgesamt 10 163,32 Kilometer erlaufen. Dabei habe jedes Teammitglied im Schnitt mehr als 130 Kilometer zurückgelegt.

„Natürlich sind wir sehr stolz auf unseren sensationellen zweiten Platz. Aber noch mehr als das Ergebnis freut mich dabei die Stimmung im Unternehmen. Wir haben den Firmenlauf auch in unserer Mitarbeiter App begleitet und viele haben dort ihre Strecken und Erfolge geteilt“ wird Teamkapitänin Nicole Deubert zitiert. Von Neid oder Missgunst sei nicht die kleinste Spur gewesen. Deubert: „Ganz im Gegenteil – die intern Führenden wurden motiviert und angefeuert.“ Der virtuelle Firmenlauf ist aus Sicht des Unternehmens eine gelungene Aktion, weil viele in dieser Zeit sportlich sehr aktiv waren und drei Wochen auch lange genug sind, um das im Anschluss verstetigen zu können. Natürlich haben auch die Geschäftsführer ihre Laufschuhe herausgeholt und das Team unterstützt, heißt es.

In der internen Wertung waren am Ende drei Frauen ganz vorne. Dabei gab es in diesem Jahr einen harten Kampf um die drei ersten Plätze. Immer wieder wechselte die Führung. Am Ende hatte Petra Schmauder aus dem Alb-Donau-Klinikum in Ehingen die Nase vorn. Mit 515,5 Kilometern hat sie die meisten Kilometer gesammelt. Sensationell ist nach Ansicht des ADK auch ihr Erfolg in der Gesamtwertung: Unter allen Teilnehmern des Laufs erreichte sie Platz 3. Zweitplatzierte des Teams wurde mit 445,1 Kilometern Anke Guderlei aus dem Alb-Donau Klinikum Langenau. Und auf Platz 3 im „ADK läuft“- Team landete die standortübergreifende Praxismanagerin der MVZs Simone Kegel mit 387,47 Kilometern.