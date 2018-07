Adieu Landesliga: Wangen trinkt Sekt, Isny Selters

Beide Allgäuer Teams werden die Landesliga voraussichtlich verlassen. Der FC Wangen empfängt am Samstag den VfB Gutenzell und feiert dabei Heimabschluss, Meisterschaft und Aufstieg. Der FC Isny hat nur noch eine Minimalchance auf den Relegationsplatz und muss wahrscheinlich den Gang in die Bezirksliga antreten, Gegner am Samstag beim Heimspiel ist der SV Birkenhard. Beide Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

Von Michael Scheidler und Theo Suchert

Der Samstag wird der Tag des FC Wangen. Letztes Heimspiel samt Meisterkür -- die Fans dürfen am Freudentag des FC teilhaben. Vor dem Spiel gegen den VfB Gutenzell erhält Spielführer Christian Karrer vom Bezirks-Vorsitzenden Hans-Joachim Maier den Wimpel. Nach dem Abpfiff folgt dann die Presserunde als Auftakt zum Saisonabschluss samt Meisterparty im Stadion.

Herbert Brehers Grundansage an Birkenhards Senior im Tor Marc Kohlhöfer war eindeutig: „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen. Gegen Gutenzell und in Schussenried geht es einfach ums Prestige.“ Für die Meisterkür stellt diese Vorgabe natürlich ein hehres Ziel dar.

Der Optimismus beim VfB Gutenzell nach dem 2:0 gegen Allmendingen wird von der Tabelle nicht gestützt. Mit voll absolviertem Programm braucht es ein Wunder, damit die Mannschaft von Rainer Wespel noch an Schussenried und Isny vorbeiziehen kann. Beide haben weniger Spiele. Selbst bei Niederlagen beider in allen restlichen Spielen und zwei Siegen des VfB bliebe nur die Relegation. Der FC Wangen jedoch kann ohne Druck einfach nur Fußball spielen. So bleibt den Gästen eigentlich zuerst nur die Hoffnung, dass der FC die Sache nicht mehr ganz so ernst nimmt. So recht glaubt aber bei den Gästen niemand daran. Denn nicht nur die Äußerung von Herbert Breher in Birkenhard steht da im Raum. Der FC hat nach den spontanen Jubelfeiern in Birkenhard am Samstag gar noch zwei Aufgaben vor sich: Da ist zunächst der Abschied von den Fans für die laufende Saison und natürlich die Meisterfeier. Außerdem gibt es nach der Meisterschaft nun noch die Chance, den Ligarekords von 2,57 Punkten pro Spiel zu knacken. Den hatte der VfB Friedrichshafen 2008 dem FC abgenommen. Hierzu sind aber eben noch zwei Siege nötig. Das Rahmen-Programm am Samstag umfasst natürlich einige Punkte. Der wichtigste Akt wird die Wimpelübergabe sein. Für den verhinderten Staffelleiter Alfred Hornickel springt der Bezirksvorsitzende und FC'ler Hans-Joachim Maier als Offizieller für die Ehrung ein. Maier freut sich besonders darauf, „seinem FC“ die Meisterwürde zu verleihen. Außerdem werden die Spieler Markus Hengge und Jochen Frey verabschiedet. Beide müssen aus beruflichen Gründen ihr Engagement beim FC unterbrechen. Nach dem Spiel soll dann der Bär steppen - mit Presserunde, weiteren Ehrungen (Spieler des Tages und des Jahres) und der Meisterparty im und ums Fanzelt herum. Dabei gibt es für die Fans Freibier. Der FC will schließlich nicht nur mit einem guten Spiel den Fans Danke sagen.

Isny empfängt Birkenhard

Wenig zu feiern gibt derzeit beim FC Isny. Das letzte Heimspiel wird wahrscheinlich auch das vorläufig Letzte in der Landesliga sein. Denn nach der erneuten Niederlage am Mittwoch in Bad Schussenried hat der FC Isny im Grunde genommen nur eine Minimalchance auf den Klassenerhalt über die Relegation. Denn Schussenried ist am FC Isny vorbei gezogen, belegt jetzt den Relegationsplatz und hat vor allem noch ein Spiel mehr zu absolvieren als die Isnyer. Und wieder einmal ist der FC Isny an zwei Faktoren gescheitert: Zum einen wurden hochkarätige Torchancen nicht genutzt, zum anderen hat man zu viele vermeidbare Gegentreffer bekommen. Den Einsatz und die Bereitschaft, den Platz als Sieger zu verlassen, kann man der Isnyer Mannschaft nicht absprechen.

So lautet die Devise für das Heimspiel gegen Birkenhard, ebenfalls eine Mannschaft, die noch nicht ganz aus dem Schneider ist, sich mit einem Sieg zurückzumelden und dann auch das letzte Saisonspiel zu gewinnen. Den ganz großen Druck hat Isny nicht mehr, schließlich kann man es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Die endgültige Entscheidung wird erst am letzten Spieltag fallen. Im personellen Bereich hat das Team von Trainer Martin Berkmann große Sorgen. Neben Torwart Fabian Doubel, fallen mit Alexander Odemer, Chris Schmähl und Tobias Fuchs drei wichtige Offensivkräfte aus. Das Team hat jedoch schon in Harthausen und Schussenried gezeigt, dass man trotzdem in der Lage ist, ein Spiel zu dominieren und sich Torchancen zu erarbeiten.