ADFC Bodenseekreis wählt Vorstand

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bodenseekreis hat seine im März geplante Mitgliederversammlung nachgeholt. Im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen fand die Versammlung auf der Basis der Corona-Verordnung statt, schreibt der Verein Bericht.

In kleinem Teilnehmerkreis stellte der Kreisvorsitzende Bernhard Glatthaar zunächst den Mitgliederstand vor, der dieses Jahr die Marke von 900 erreicht hat. Anschließend berichteten die Vorstandsmitglieder mit einer kürzeren Tagesordnung als üblich über das Jahr 2019. Der Rückblick auf die Saison 2020 war dagegen von vielen abgesagten Touren und Veranstaltungen geprägt, erst ab August konnten wieder Radtouren angeboten werden. Bei der Radverkehrspolitik gingen die Aktivitäten trotz Corona weiter, so bei den Fahrradstraßen in Tettnang und Markdorf oder der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Friedrichshafen.

Finanzvorstand Otto Remmert stellte den Kassenbericht 2019 vor, der mit einem deutlichen Plus abschloss. 2020 ist wegen der ausgefallenen Gebrauchtmärkte und Codieraktionen mit geringeren Einnahmen zu rechnen, aber eine schwarze Null scheint möglich. Vier von fünf Mitgliedern des Kreisvorstands stellten sich wieder zur Wahl und wurden im Amt bestätigt. Für das bisherige Vorstandsmitglied Stefan Heiland, der nicht mehr im Bodenseekreis wohnt, konnte kein Nachfolger gefunden werden. Kreisvorsitzender ist Bernhard Glatthaar, seine Stellvertreter sind Otto Remmert (Finanzvorstand), Roland Merz und Markus Barthold.

Der Ausblick auf das Jahr 2021 war geprägt von der Ungewissheit. Vor allem für die Fahrrad-Gebrauchtmärkte in Friedrichshafen und Tettnang sind neue Konzepte notwendig, denn auch für das Frühjahr muss mit Einschränkungen für Veranstaltungen gerechnet werden. Der Fahrradclub, im April wieder mit geführten Radtouren starten zu können.