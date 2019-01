Adelmannsfelden - Die Ostalbwasser Ost GmbH aus Ellwangen und die RBS Wave GmbH aus Stuttgart haben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Adelmannsfelden die ersten Pläne zur Sanierung des Wasserwerks Ölmühle vorgestellt. Ersten Schätzungen nach wird die Sanierung des Wasserwerks an die 640 000 Euro kosten. Eine Summe, die die Gemeinde selbst schultern muss. Zuschüsse wird es für diese Maßnahme keine geben.

Das neue Jahr hat kaum begonnen und schon liegt die erste große Baumaßnahme zur Entscheidung auf dem Tisch des Gemeinderats Adelmannsfelden. Geplant ist die Sanierung des Wasserwerks Ölmühle inklusive seiner Quellen und Tiefbrunnen.

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat mit der weiteren Vorgehensweise zur Ertüchtigung der Anlagen der Trinkwasserversorgung in Adelmannsfelden befasst. Bei der damaligen Beratung war man noch von Kosten in Höhe von rund 451 000 Euro ausgegangen. Im Juli 2018 wurde dann bekannt, dass die Gemeinde mit keinen Zuschüssen des Landes für die Sanierungsmaßnahme rechnen kann.

Somit bleibt Adelmannsfelden in vollem Umfang auf den Gesamtkosten sitzen, die sich nach den neuesten Plänen und Berechnungen nun wohl sogar auf 636 000 Euro netto belaufen werden. Zu diesem Ergebnis sind zumindest die Experten der Ostalbwasser Ost GmbH (OWO) aus Ellwangen und der RBS Wave GmbH aus Stuttgart gekommen, die das Projekt gemeinsam planen und es den Adelmannsfelder Gemeinderäten in der Sitzung am Montag vorstellten.

Die verantwortlichen Projektplaner, Lorenz Eitzenhöfer von der OWO und Nadine Marquardt von der RBS empfahlen der Verwaltung und dem Gemeinderat den kompletten Austausch der Armaturen und Rohrleitungen sowie die Modernisierung der Regel- und Steuertechnik der Anlage. Zudem sollen die bisher zwei funktionell unterschiedlichen Wasserfilteranlagen umgebaut werden – zu zwei funktionsgleichen Filteranlagen, um auch im Falle des Ausfalls einer Anlage die Wasseraufbereitung weiter aufrechterhalten zu können.

Ammoniumproblem hat sich verflüchtigt

Der Einbau einer sogenannten Aktivkohleschicht im Filter zur Ammoniumreduzierung ist künftig nicht mehr notwendig, da das Adelmannsfelder Wasser kaum noch Spuren dieser anorganischen Stickstoffverbindung aufweist, das schädlich für Mensch und Umwelt ist.

Auf Empfehlung der Verwaltung wurden die Firmen OWO und RBS am Ende mit der Ausarbeitung einer Entwurfsplanung beauftragt. Auf dieser Grundlage will der Gemeinderat zu einem späteren Zeipunkt dann in die Detailplanung und Kostenberechnung einsteigen.