Adelindis-Therme verlängert ihre Öffnungszeiten

hau (sz) - Ab 1. Dezember können Thermen- und Saunagäste der Adelindis-Therme eine Stunde länger im Bad bleiben. Die Thermenlandschaft hat von 10 bis 22 Uhr geöffnet, die Saunalandschaft von 13 bis 22 Uhr. Dies teilt die Adelindis-Therme mit. Nach knapp dreijähriger Bauzeit eröffnete die Adelindis-Therme Ende des Sommers ihren neuen Eingangsbereich. Der neue Eingang befindet sich direkt am Thermenparkplatz mit über 200 kostenfreien Parkplätzen. Zusätzlich wurde der Saunabereich um knapp 3000 Quadratmeter vergrößert. Seit Ende August gibt es vier neue Ruheräume mit unterschiedlichen Konzepten, eine Kommunikationssauna auf der Dachterrasse und ein Panoramapool mit Blick über das Naturschutzgebiet. Pandemie- und Baubedingt wurden die Öffnungszeiten in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehrmals angepasst. Nun ist bis in die späten Abendstunden geöffnet, die Besuchszeit verlängert sich um eine Stunde. Demnach können Badegäste ab 1. Dezember die Thermenlandschaft täglich von 10 bis 22 Uhr besuchen, Saunafreunde haben die Gelegenheit, die neuen Angebote von 13 bis 22 Uhr zu testen. Mit dem Feierabendtarif ab 18.30 Uhr (Eventsauna ab 19 Uhr) wird das Bade- und Saunavergnügen noch günstiger.