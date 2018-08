ADAC übt Kritik an Sperrung der B29

Der ADAC Württemberg übt Kritik an der knapp viertägigen Straßensperrung der B29 bei Lorch – ausgerechnet in der Zeit, in der auch die Bahnstrecke Schwäbisch Gmünd-Aalen gesperrt ist. ADAC-Sprecher Reimund Elbe sagte dem Radio 7 Studio Aalen, es sei eine Zumutung, wenn Pendler, die von der Bahn aufs Auto umsteigen, sechs oder sieben Kilometer im Stau stünden. Man könne aber auch aus Fehlern lernen und das nächste Mal Bauarbeiten an Schiene und Straße besser abstimmen und frühzeitiger kommunizieren. Foto: E. Kessler