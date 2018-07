Ackermann schlägt Kreditfonds für Mittelstand vor

Berlin (dpa) - Der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, hat einen neuen Fonds der Banken für mehr Kredite an den Mittelstand vorgeschlagen. Diese Idee werde in den nächsten Wochen gemeinsam weiterverfolgt und geprüft, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble am Abend nach dem Konjunkturgipfel in Berlin. Zum Volumen des Fonds machte er keine Angaben. Eine Beteiligung des Staates sei nicht geplant. Kanzlerin Angela Merkel hatte zuvor die Banken aufgefordert, der Wirtschaft in der Krise ausreichend Kredite zu geben.