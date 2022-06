Acker-Café und Vernissage

Friedrichshafen (sz) - Auch im Juni veranstaltet der Verein Solawi Bodensee wieder das Acker-Café, diesmal in Kooperation mit dem Weltladen. Es findet statt am Freitag, 17. Juni, um 15 Uhr in Raderach/Langacker, Fichtenburgstraße 51. Eine Vernissage mit Werken von Eva-Maria Zehetbauer findet am 8. Juli um 15 Uhr beim Acker-Café statt. Eva-Maria Zehetbauer ist Holzbildhauerin in Markdorf. Sie bearbeitet Holzbohlen oder Stämme auf unterschiedlichste Weisen. Die Themen Mensch und Natur stehen dabei im Vordergrund. Am 9. Juli gibt es ganztägig Führungen mit der Künstlerin Eva-Maria Zehetbauer durch die Verkaufsausstellung.