Achtung, neue Schadwanzen sind auf dem Vormarsch

Von Schwäbische Zeitung

Knoll Maschinenbau in Bad Saulgau hat von SEW-Eurodrive einen Auftrag im zweistelligen Millionenbereich erhalten – den bislang größten Einzelauftrag für Knoll. Darüber informiert das Bad Saulgauer Unternehmen in einer Pressemitteilung.

SEW-Eurodrive baut seinen Standort Graben-Neudorf in der Nähe von Bruchsal seit einigen Jahren stetig aus. In diesem Zuge fließen auch große Investitionssummen in neue Produktionsstätten, Maschinen und Einrichtungen.