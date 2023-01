Achtung: Keine Anhalter in Ravensburg mitnehmen - Strafgefangener aus ZfP entflohen

Über die Hintergründe zu dem entflohenen Straftäter gab die Polizei am Freitagabend noch keine Auskunft. Bekannt ist, dass ein Strafgefangener aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau entflohen sei und man deshalb auf keinen Fall Anhalter im Ravensburger Stadtgebiet mitnehmen solle. Gegen 16.45 Uhr veröffentlichte die Polizei am Freitagnachmittag eine Verkehrsmeldung mit entsprechender Warnung.

In den Wochen vor dem Jahreswechsel waren bereits drei Straftäter innerhalb eines kurzen Zeitraums aus dem ZfP geflohen.