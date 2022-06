Achtung Betrug: Keine Panik, wenn Interpol anruft

Das Telefon klingelt, auf dem Bildschirm steht eine vermeintlich deutsche Handynummer. Der Anrufer spricht englisch und gibt vor, von Interpol zu sein. In Wirklichkeit versucht er allerdings an persönliche Daten zu gelangen. Auch im Kreis Tuttlingen gab es bereits zahlreiche solcher Fake-Anrufe.

Nicht nur im Kreis Tuttlingen, sondern deutschlandweit häufen sich momentan diese dubiosen Anrufe. Die Person am anderen Ende gibt vor, eine Mitarbeiterin von Inter- bzw. Europol zu sein. „This call is from Interpol. We would like to inform you, that your identity card number is in misuse. For more information please press one“, auf deutsch: „Dieser Anruf kommt von Interpol. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Personalausweisnummer missbraucht wird. Für weitere Informationen drücken Sie bitte eins“.

Folgt man den Anweisungen, versuchen die Betrüger, persönliche Daten zu erfragen oder fordern zu einer Überweisung auf. „Angeblich sei auch das Bankkonto betroffen oder es gäbe ein großes Ermittlungsverfahren. Würde man eine Auskunft verweigern, so wurde auch bereits mit fünf Jahren Haft gedroht“, schildert Nicole Minge vom Polizeipräsidium Konstanz.

Auch Anrufe im Landkreis

Auch die Tuttlingerin Tanja Schach wurde am vergangenen Freitag „mit Anrufen terrorisiert“, wie sie sagt. Zwölf Mal hat bei ihr über den Tag hinweg das Handy geklingelt.

Das Problem: „Die Handynummer war immer eine andere, sodass ich keine einzelne Nummer blockieren konnte“, erzählt sie. Beim ersten Anruf hätte sie einen großen Schrecken bekommen. „Ich hab mir natürlich gedacht, dass es vermutlich Betrug ist, aber es hat mich zugegeben erst einmal verunsichert“. Bis zu einer Weiterleitung kam es nicht: „Ich hab gleich aufgelegt“, sagt sie.

Ich hab mir natürlich gedacht, dass es vermutlich Betrug ist, aber es hat mich zugegeben erst einmal verunsichert. Tanja Schach

Das rät auch die Polizei: „Wichtig ist, nicht auf solche Anrufe zu reagieren und keinerlei persönliche Daten von sich selbst am Telefon zu nennen oder weiteren Aufforderungen zu folgen. Ein Rückruf bei unbekannten Rufnummern sollte ebenfalls nicht erfolgen“, sagt Nicole Minge. In den letzten Wochen seien dort vermehrt Meldungen über die angeblichen Interpol-Mitarbeiter eingegangen. Eine genaue Aufschlüsselung dieser Betrugsmasche ist laut Polizei mit den vorhandenen Datenbanken nicht genau auswertbar – lediglich der „angebliche Polizeibeamte“. Aktuelle Zahlen von 2022 liegen allerdings noch nicht vor.

Anrufer sollten sofort auflegen

„Die Polizei, in dem Fall Interpol oder Europol, ruft Sie niemals an und fordert zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen oder Wertsachen auf“, sagt die Polizistin. Und was, wenn man bereits persönliche Daten herausgegeben hat? Minge: „Sollten die angerufenen Personen bereits Geld überwiesen haben, sollten sie unverzüglich Kontakt mit ihrer Bank aufnehmen und bei der Polizei eine Anzeige erstatten“.

Tanja Schach ist mit dem Schrecken davon gekommen. „Solche betrügerischen Anrufe gibt es ja mittlerweile öfters. Aber so hartnäckig und so häufig an einem Tag hab ich es noch nie erlebt“, sagt sie. Ihr Trick: „Ich hab das Handy irgendwann ausgeschaltet. Das geht natürlich nicht immer. Am Abend hatte ich dann elf verpasste Anrufe auf dem Bildschirm. Aber immerhin musste ich mich nicht damit rumärgern“.