Achtung Autofahrer: Die Kröten- und Froschwanderung im Kreis Ravensburg hat begonnen

Die milde Witterung der vergangenen Tage hat die Amphibien aus ihren Winterquartieren gelockt. Laut BUND machen sich Grasfrösche, Erdkröten und Bergmolche auch in Oberschwaben zu Tausenden auf den Weg in Richtung Laichplatz. Deshalb sei in den kommenden Nächten beim Autofahren in Wäldern und an Gewässern besondere Vorsicht geboten.

Wie Ulfried Miller vom BUND in Ravensburg mitteilt, seien Amphibien, die bei ihrer nächtlichen Wanderung zum Laichgewässer Straßen überqueren müssen, wegen ihrer „Langsamkeit“ stark gefährdet. „Sie sind gerade erst aus der Winterstarre erwacht. Die Weibchen haben tausende Eier im Bauch und oft noch ein Männchen „huckepack“ dabei. Da lassen sich keine großen Sprünge machen“, wird der Regionalgeschäftsführer des BUND in dem Schreiben zitiert.

Helfer sind Tag und Nacht im Einsatz

Mitglieder von Naturschutzverbänden, aber auch Mitarbeiter von Straßenmeistereien und Bauhöfen seien deshalb wieder in Tag- und Nachteinsätzen dabei, „Erste Hilfe“ zu leisten: Fangzäune werden an Fahrbahnrändern aufgebaut und im Boden eingegrabene Eimerfallen müssen bis Mitte April täglich um 7 und 22 Uhr geleert werden.

An einigen Straßenabschnitten gibt es nächtliche Sperrungen: Hier müssen abends Halbschranken aufgestellt und am Morgen wieder abgebaut werden. Nur an wenigen Strecken gibt es laut dem Pressebericht dauerhafte Schutz- und Leiteinrichtungen, die keine tägliche Betreuung erfordern.

Nächtliche Sperrungen

Wie in den vergangenen Jahren werden am Egelsee bei Gornhofen, in Schmalegg-Aulwangen, in Wolpertswende-Niedersweiler, in Horgenzell-Ibach und am Winterbacher Weiher und an der Kreisstraße zwischen Unterwaldhausen und Ebenweiler Krötenzäune aufgestellt. Mitgeholfen haben dabei die Nabu-Gruppen aus Ravensburg und Weingarten sowie Schüler der Horgenzeller Gemeinschaftsschule.

Die Verbindungsstraße L 326 nach Oberankenreute und die Gemeindestraßen zwischen Gornhofen und Kögel und beim Greckenhof in Schmalegg werden während der Frühjahrswanderung der Kröten und Frösche nachts für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der Gemeindestraße am Horrachhof bei Berg und bei Wolfsberg werden in Regennächten die Tiere von der Fahrbahn abgesammelt.

Drei Krötenzäune

Im Raum Wilhelmsdorf betreuen Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf und des Nabu Wilhelmsdorf seit vielen Jahren drei Krötenzäune: an der Kreisstraße 7964 (Birkenallee) von Wilhelmsdorf-Pfrungen nach Riedhausen, an der Landesstraße 288 bei Horgenzell-Ringgenhausen und an der Landesstraße 201b zwischen Wilhelmsdorf und Zußdorf und seit vergangenem Jahr einen vierten Amphibienzaun an der Gemeindestraße von Guggenhausen nach Wendenreute. Ein weiteres Teilstück wird an der Kreisstraße 7964 kurz vor Riedhausen aufgebaut und betreut.

Im Interesse der Amphibien, der ehrenamtlichen Helfer und der eigenen Sicherheit bitten die Naturschützer die Autofahrer, die angebrachten Verkehrszeichen zu beachten und auf den betroffenen Straßenabschnitten besonders vorsichtig zu fahren.