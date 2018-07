Achtjähriger im Nattheimer Schwimmbad ertrunken

Im Fall des verstorbenen Jungen in Nattheim haben Gerichtsmediziner bei der Obduktion ertrinken als Todesursache festgestellt. Der Achtjährige war am Sonntag leblos im Schwimmbecken des Nattheimer Hallenbads gefunden worden (wir berichteten).

Bei der von der Staatsanwaltschaft Ellwangen angeordneten Obduktion stellte sich nun heraus, dass der Achtjährige ertrunken ist. An seinem Körper stellten die Gerichtsmediziner keinerlei Anzeichen auf Gewalteinwirkung fest, die auf einen Sturz oder einen Zusammenprall hingedeutet hätten. Der Junge war am Sonntag zwischen 16.15 und 16.25 Uhr leblos im Schwimmerbecken am Übergang zum Nichtschwimmerbereich des Nattheimer Hallenbades entdeckt worden. Das Bad war zum Unfallzeitpunkt nicht sehr stark frequentiert. Nach wie vor ist nicht geklärt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Kriminalpolizei bittet daher um Zeugenhinweise unter Telefon (07321) 322-0.