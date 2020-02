Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei sucht nach dem vermissten 49-jährigen Klaus Hintsch, der bereits seit Anfang Februar vermisst wird. Er wurde zuletzt am 31.01.2020 von seiner Mutter an seinem Wohnort in Gammertingen gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, erstattete seine Familie zwischenzeitlich eine Vermisstenanzeige.

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank.