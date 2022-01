Acht Schüler treten beim Regionalwettbewerb an

Mengen (sz) - Der alljährliche Wettbewerb „Jugend musiziert“ mit dem Regionalentscheid an vier Austragungsorten im Landkreits Sigmaringen sowie der Bodenseeregion startet in der kommenden Woche. Acht Schüler der Musikschule Mengen sind dabei.

In den unterschiedlichsten Wertungskategorien sowie Besetzungen stellen sich die jungen Musikerinnen und Musiker der fachkundigen Jury um sich ihre Leistungen prämieren zu lassen. Auch wenn hinsichtlich der Durchführung schon frühzeitig beschlossen wurde auf Publikum zu verzichten ist es auf der anderen Seite jedoch sehr erfreulich den gesamten Regionalwettbewerb als Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen und auf ein Online-Format zu verzichten. Wie bei allen Veranstaltungen gelten auch hier für den Teilnehmer sowie deren Lehrkräfte die aktuellen Zugangsregelungen der Corona-Verordnung.

Auch die Jugendmusikschule Mengen ist mit insgesamt acht Schülerinnen und Schülern in vier Wertungskategorien beim diesjährigen Wettbewerb vertreten. Aus der Schlagzeugklasse von Jürgen Zink stellen sich die Schüler Franziska Faigle und Jonas Fink in der Kategorie Schlagzeug „Solo“ den Juroren mit einem Programm gespielt auf den unterschiedlichsten Schlaginstrumenten. In der Duo Wertung Holzblasinstrument(Solo) mit Klavierbegleitung stellen sich die Schülerinnen Carolin Kuchelmeister(Querflöte) sowie Natalie Rau(Klavier) aus den Klassen von Monika Etter sowie Inge Gaigis. Beide nehmen in regelmäßigen Abständen in den verschiedensten Kategorien (Solo, Ensemble) bzw. als Begleitpartner am Wettbewerb teil. Ebenfalls als Begleitpartnerin fungiert Lena Fischer aus der Klavierklasse von Iliyana Hristova. In der Kategorie Streichinstrument(Solo) mit Klavierbegleitung wird Sie in Kooperation mit der MS Bad Saulgau den Cellisten Leonard Boss begleiten. Auch in der Ensemblewertung sind Schüler der Musikschule vertreten. Aus der Gitarrenklasse von Bernd Geisler treten die Schüler Isabell Remensperger, Samuele Giardullo und Moritz Buck in der Wertung Zupf-Ensemble(Gitarre) an. Da die Teilnehmerzahl in dieser Kategorie in unserer Region zu gering ist, wird diese Wertung am 5. Februar an der Musikschule Konstanz durchgeführt.