Acht Musiker rocken in Bopfingen

Die acht Musiker des zusammengewürfelten TonBand-Projekts treten am Samstag, 30. März, in der Bopfinger Schranne auf. Die acht Musiker kommen aus sechs unterschiedlichen Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern.

Eng geht es zu im Probenraum der The Ma-Mas am Fuße des Utzmemminger Funkturms, wenn die acht Musiker des einmaligen TonBand-Projekts sich zu ihrer Probe treffen. „Mit ein paar der Musiker habe ich letztes Jahr bei einem ähnlichen Projekt zusammengespielt. Dabei hatten wir richtig Spaß“, so Initiator Markus Brenner. „Und da ich nicht so oft zu solchen Projekten eingeladen werde, habe ich eben einfach selbst eines ins Leben gerufen“, fügt er mit einem breiten Grinsen hinzu.

Dabei ist der Gitarrist und Sänger als Mitglied der The Ma-Mas kein Unbekannter und hat gemeinsam mit Bassist Matthias Kohler schon so manchen Stadel gerockt. Das Utzmemminger Trio komplettiert Gerhard Leutner. Nicht zuletzt wegen seiner unverwechselbaren Stimme sind die Bands 2Steps und Sittin on a carpet bis weit über das Ries hinaus bekannt. Zudem spielt das Allround-Talent auf allem was ihm in die Finger kommt.

Ebenfalls kein Unbekannter ist der Reimlinger Klaus Graumann. Dank virtuosen Gitarrenspiel macht er seinem Kampfnamen „Lord of the Strings“ alle Ehre. Der Hohenaltheimer Andreas Besel bildet gemeinsam mit dem Dewanger Lars Ziegler die Rhythmusabteilung. Zusätzlich zu seinen gefühlvollen Percussionuntermalungen begeistert er durch seine einfühlsamem Klarinetten- und Saxophonklänge. Lars Ziegler – als Bandleader des Falkensturz-Echos seit über 30 Jahren im ganzen Ländle bekannt – gibt er als Schlagzeuger den Takt vor. Auch was die Soundfindung und die Arrangements betrifft.

Ebenfalls mit dem Falkensturz-Echo unterwegs, sorgt der Röhlinger Florian Schmid als Frontmann und Sänger für Gänsehautfeeling und Partystimmung. Was wäre eine Band ohne Keyboard? Hier konnte mit Fabrizio Mancino ein wahrer Meister seines Fachs gewonnen werden. Egal ob sonntags an der Kirchenorgel oder am Keyboard – der Wasseralfinger versteht es dem Tasteninstrument ungeahnte Töne zu entlocken.

Acht Musiker aus sechs Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern, unzählige Bands – die Besucher der Bopfinger Schranne dürfen sich am Samstag, 30. März, auf ein Ausnahmekonzert freuen. „Klar steht der Spaß im Vordergrund, was aber nicht heißt, dass wir nicht alles auch Perfektionisten sind“, weiß Markus Brenner. Und so gestalten sich die Proben zu einer Mischung aus akribischer Detailarbeit und gemütliches Beisammensein, bei der die Kameradschaft gepflegt wird. „Unplugged wollen wir unserem Publikum mit unserer bunten Mischung aus Klassikern der Rock- und Popgeschichte und gefühlvollen Balladen einen unvergesslichen Abend bereiten“, so Brenner. Und wer die Musiker und das tolle Ambiente der Bopfinger Schranne kennt, weiß, dass er sich genau auf solch einen Abend freuen kann.