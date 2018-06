Acht Kinderchöre geben Konzert

Ochsenhausen (sz) - Ein gemeinsames Kinderchorkonzert gibt es am kommenden Sonntag, 24. Juni, um 16 Uhr im Innenhof der Landesmusikakademie in Ochsenhausen. In Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendchorförderung des Kreises Biberach veranstaltet die Landesmusikakademie am Sonntag einen Fortbildungstag für die Chorleiter der Kinderchöre in der Region. Der Tag endet mit einem Abschlusskonzert, bei dem alle Interessierten willkommen sind. Zu hören sind acht Chöre aus dem Landkreis: der Schulchor Mittelbiberach, der Schülerchor der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen, die Chöre der Grundschule Ochsenhausen, der Kinder- und Jugendchor Eberhardzell, der Kinderchor Little Dreams Ertingen, der Kinderchor Erlenmoos, der Kinderchor Kirchdorf und der Kinderchor Betzenweiler. Der Eintritt ist frei.