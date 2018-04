Acht Kinder haben Erstkommunion

Mühlheim (wlw) - Zum Abschluss der Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg haben am gestrigen Sonntag acht Kinder, fünf aus Stetten und drei aus Neuhausen, in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Stetten den Tag ihrer Erstkommunion gefeiert. Die Kinder wurden in festlichem Zug von der Musikapelle Stetten vom Kindergarten zur Kirche geleitet, wo Pfarrer Timo Weber den feierlichen Gottesdienst, zusammen mit den Kindern und der großen Schar der Verwandten und Freunde feierte. Zum Abschluss des Festtages fand am Abend in der Stettener Pfarrkirche eine Dankandacht statt. Aus Stetten feierten die Erstkommunion Jannik Andrasi, Joris Buschle, Lea-Sophie Höpfl, Lenny Kintscher und Julia Lang. Aus Neuhausen: Sandy Stehmer, Nils Weinläder und Luisa Woock. Unser Bild zeigt die Erstkommunionkinder, zusammen mit Pfarrer Timo Weber.