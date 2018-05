Achstetten gewinnt B-Junioren-Turnier

Der FC Wacker Biberach hat die Serie seiner Jugendturniere in der Malihalle gestartet. Die SGM Achstetten und der TSV Langenau trugen sich bei den B-Junioren in die Siegerliste ein, während bei den Bambini weder Tore noch Gewinner ermittelt wurden - getreu dem kindgerechten Motto „Erlebnis geht vor Ergebnis“.

Beim B-Jugendturnier mit sechs Teilnehmern ließ die SGM Achstetten der SGM Griesingen im Endspiel keine Chance und siegte 3:0. Das Spiel um Platz drei entschied die SGM Ertingen/Binzwangen/Altheim gegen die SGM Warthausen im Neunmeterschießen für sich. Wacker II landete auf dem fünften Rang, vor dem SV Mietingen.

Zehn Teams traten zum zweiten B-Jugendturnier an. Dabei trug der TSV Langenau den Sieg davon, dank eines 6:4-Siegs in der Verlängerung gegen den FV Biberach, nachdem es am Ende der regulären Spielzeit 3:3 geheißen hatte. Die Partie um Platz drei gewann die SGM AHP Holzschwang mit 2:0 gegen den FV Bad Saulgau. In der Vorrunde blieben der FC Wacker I, der SV Reinstetten, die SGM Ringschnait, der FV Olympia Laupheim, die SGM Hettingen und die SGM Senden/Ay hängen.

Zu seinen beiden Bambini-Turnieren in der Malihalle konnte Gastgeber FC Wacker Biberach 20 Mannschaften begrüßen. Tore wurden dabei nicht gezählt, folglich auch keine Sieger ermittelt, getreu dem kindgerechten Motto „Erlebnis geht vor Ergebnis“.

Gewinner gab es aber allenthalben, denn die Kinder hatten Spaß am Kicken auf kleinen Spielfeldern und ebensolche Tore. Aus dem Kreis Biberach spielte der Nachwuchs des SV Ochsenhausen, des SV Oggelshausen, der SGM Alberweiler/Aßmannshardt, des SV Mietingen, des SV Erlenmoos, des SV Burgrieden und des FC Wacker mit.