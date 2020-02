Achsteins fabelhafte Tierwelt funkelte im Sonnenschein

Das fastnächtliche Geschehen von Bad Waldsee verlagert sich am Fasnetssamstag das fastnächtliche Geschehen in die Stadtteile Mittelurbach und Steinach. Der Umzug in Steinach beginnt etwas früher als der im Königstal. So schafften es Bürgermeister Roland Weinschenk samt Gattin und eine ganze Reihe von Besuchern des „Achsteiner“ Umzugs im fliegenden Wechsel beiden Umzügen beizuwohnen. Die Steinacher haben ganz rührige Fasnetsmacher vor Ort. Denen ist es auch zu verdanken, dass das närrische Brauchtum hochgehalten wird, nicht nur beim schon traditionellen Umzug. Diesen Samstag kamen bei idealem, sonnigem Fasnetswetter wieder richtig viele Menschen aus dem Stadtzentrum und der Umgebung nach Steinach. Die Zuschauer wurden wie gewohnt mit allerlei Süßigkeiten und Getränken, vor allem auch mit liebevoll selbst gefertigten Abzeichen und Anhängern der einzelnen Gruppen beglückt.

Angeführt wurde närrische Zug der „Achsteiner“ durch Büttel Armin Sauter. Es folgten die „Stoinamer“ Gardedamen. Das diesjährige Motto „Achsteins fabelhafte Tierwelt“ wurde ideenreich von den mitmachenden Ulkgruppen umgesetzt. Wunderschön kamen im Sonnenlicht die farbigen Tiergestalten, ob als Bären, Dalmatiner, Meeresbewohner, Schmetterlinge oder Vögel prachtvoll zur Geltung. Musikalisch wurden die Aktiven wie die Zuschauer mit schmissigen Fasnetsklängen durch den Steinacher Schalmeien-Express, durch die Sammler- und Krachkapellenmusikanten, die Durlesbach-Schalmeien und das Waldseer Panik-Orchester in Schwung und Stimmung gebracht. Zur Steinacher Umzugstradition gehört das Angebot der freundlichen Zugschaffnerin, die den Narrrensamen zur Mitfahrt im „Achstein-Express“ einlädt. Der ist stets das einzige motorisierte Fahrzeug und bildet zugleich den Abschluss. Foto: Rudi Martin