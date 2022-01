Die nächste öffentliche Sitzung des Achberger Gemeinderats steht am Donnerstag, 13. Januar, um 18.45 Uhr an. Tagungsort ist das Martin-Grisar-Haus in der Schulstraße 24. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem diverse Baugesuche sowie die Vorbereitungen zum Haushaltsplan 2022. Außerdem wird über die Änderung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) beraten.