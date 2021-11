ACA lockt diesmal mit 18 Fiat 500 E

Der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) verlost bei der diesjährigen Weihnachtsaktion 18 Fiat 500 E, also Elektroautos, zum Fahren für elf Monate. Die Autos stehen über die Vorweihnachtszeit in der ganzen Innenstadt verteilt. Täglich wird ein Gewinner ausgelost. Am Dienstagnachmittag sind die flotten weißen, teilweise aber auch schwarzen umweltfreundlichen Flitzer vors Rathaus gerollt. „Es ist toll, dass wir wieder 18 Mitgliedsbetriebe gefunden haben, die bei dieser Aktion mitmachen und ein Auto zur Verfügung stellen“, freut sich ACA-Vorsitzender Josef Funk. Laut Citymanager Reinhard Skusa haben die Fiats ein umfassendes Infotainment-System sowie bis zu 320 Kilometer Reichweite. Francesco Grifó vom Autohaus Kummich, das die Fiats wieder besorgt hat, erklärt, dass je nach Ladevorgang das Auto in drei bis fünf Stunden vollgeladen sei. An diesem Freitag, 3. Dezember, geht es los. Täglich (außer sonntags) wird bis Weihnachten ein Fiat 500 E verlost. Kunden, die mitmachen wollen, füllen bei ihrem Einkauf in den ACA-Betrieben das Gewinnlos aus und werfen es in die dafür vorgesehene Box. Die Lose werden täglich eingesammelt und immer am frühen Nachmittag wird im ACA-Büro ein Gewinner aus allen Losen gezogen. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt sowie in den Tageszeitungen und auf der Facebook-Seite des ACA veröffentlicht. Gewinnlose gibt es kostenlos und ohne Kaufzwang in allen teilnehmenden Betrieben, diese sind auf der Homepage des Innenstadtvereins veröffentlicht. Am kommenden Samstag, 4. Dezember, liegt jedem gedruckten Abo-Exemplar der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ ebenfalls ein ACA-Glückslos bei. Foto: Myriam Henninger