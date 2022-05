Abwechslungsreiches Programm der „Alten Füchse“

Mengen (sz) - Die „Alten Füchse“ Mengen haben im Juni ein reizvolles Programm anzubieten. Am Mittwoch, 1. Juni, hält der Diplom-Physiker Gerhard Mayer um 15 Uhr im Fuchsbau einen Vortrag über das Thema Endlagerung. Er schließt an Mayers Vortrag vom 6. April zum Thema „Strom kommt aus der Steckdose“ an. Am Mittwoch, 15. Juni, zeigen Franzi und Klaus Schlawinski und Uschi Heinzelmann um 15 Uhr einen Dia-Vortrag über eine weitere Etappe ihres Jakobsweges nach Santiago de Compostela. Die letzte Etappe in Frankreich führt von Eauze nach Saint-Jean-Pied-de-Port am Beginn der Pyrenäen. Am Freitag, 24. Juni, treffen sich die „Wander-Füchse“ um 10 Uhr vor dem Fuchsbau in der Schwarzadlerstraße 11 in Mengen. Das Ziel der Wanderung wird noch bekanntgegeben, ebenso die Einkehr zum Mittagstisch. Am Dienstag. 28. Juni, starten die „Alten Füchse“ zu ihrem mehrtägigen Ausflug ins Markgräfler Land zur Landesgarten Schau in Neuenburg. Am ersten Tag des Ausfluges geht es über den Schwarzwald mit Unterbrechungen nach Auggen. Hier besichtigen die „Alten Füchse“ die Winzergenossenschaft Auggen, selbstverständlich mit Weinverkostung. Der zweite Tag gehört der Landesgartenschau in Neuenburg. Am Donnerstag, 30. Juni, ist Rückreisetag. Die Fahrt geht über den Schwarzwald mit Unterbrechung in Staufen mit einer geführten Stadtführung. Auf der Weiterfahrt ist ein weiterer Aufenthalt beim Kloster St. Trupert vorgesehen. Auf dem Weg nach Mengen folgt noch ein Halt in Heudorf im Gasthof Adler. Die Anmeldung ist im „Fuchsbau“ mittwochs erwünscht oder telefonisch unter 07572 / 7653382. Am Mittwoch, 29. Juni, ist im Fuchsbau ein Stallwache Plaudertreff der Daheimgebliebenen.