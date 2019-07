Abtsgmünd (an) - Vom 12. bis 14. Juli wird in Abtsgmünd wieder das MitEinanderfest mitten im Sommer gefeiert. Dank des großen Engagements zahlreicher Vereine, Gruppen verschiedenster Aktivitäten und natürlich auch der Schulen, wird wieder für alle Altersgruppen etwas geboten. Zudem feiert die Zehntscheuer am 14. Juli ihr 300-jähriges Bestehen und sorgt mit ihrem Programm für einen Zeitsprung über mehrere hundert Jahre, vom Rathausplatz über die Lein hin zum Zehntscheuerplatz.

Die Mini-Regatta des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins eröffnet das Festwochenende am Freitag, 12. Juli. Die bunten Schiffe werden ab 17 Uhr auf dem Rathausplatz verkauft. Um 19 Uhr werden die Schiffe im Hallgarten zu Wasser gelassen. Ab 19.30 Uhr sorgt die Rock-Coverband Foolproof auf dem Rathausplatz für Partystimmung.

Am Samstagvormittag weht ein Hauch von Paul Kuhn, Frank Sinatra rund um das Rathaus. Die Chor- und Bläserklasse der Friedrich-von-Keller-Schule eröffnet um 11 Uhr den von vielen schon ungeduldig erwarteten Flohmarkt mit dem Motto: „Die Friedrich-von-Keller-Schule swingt in den MitSommer“. Das Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz startet um 14.30 Uhr. Die Kinderrockband Randale mit der Disco für Kinder sowie der Programmpunkt „Varieté + Dance“ unterhalten die Besucher. Offizielle Eröffnung mit Fassanstich ist um 17.30 Uhr. Anschließend sorgen die Ladykracher vom TSV Dewangen für Unterhaltung, ehe Primo Galeati aus Castel Bolognese musikalische Grüße aus der Abtsgmünder Partnergemeinde überbringen. Abends unterhalten die Flotten Härtsfelder, während parallel dazu ab 20.30 Uhr auf dem Zehntscheuerplatz die Rock- und Partyband Daily Friday auftritt. Der Eintritt ist frei. Den Abschluss des Samstags bildet bei Einbruch der Nacht ein Feuerwerk.

Handgemachte Musik aus dem Mittelalter

Am Sonntag steht der Zehntscheuerplatz ganz im Zeichen von „300 Jahre Zehntscheuer“. Um 11 Uhr startet dieses Jubiläum mit der Austellungseröffnung des Malwettbewerbs. Diese wird musikalisch vom Nachwuchsorchester des Akkordeonorchesters Abtsgmünd unter der Leitung von Claudia Beck umrahmt. Danach folgt auf dem Zehntscheuerplatz ein Höhepunkt dem anderen. Um 11.30 Uhr wird es auf der Leinterrasse mittelalterlich: Des Geyers schwarzer Haufen bietet handgemachte Musik aus dem Mittelalter. Danach folgt eine Falkner-Vorführung. Um die Mittagszeit treten die Württemberger Ritter mit Schwertkampfdarbietungen auf, bevor die Barocke Tänzergruppe vom Staufersagaverein Schwäbisch Gmünd barocke Tänze vorführt. Anschließend verzaubert der Narr RoRo mit einer Jonglage Darbietung. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit, verschiedene altertümliche Handwerkerstände in der Gerberstraße zu besuchen.

Auf dem Rathausplatz spielt am Sonntag ab 11 Uhr der Musikverein Pommertsweiler zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag sehen die Besucher Des Geyers schwarzen Haufen, „Varieté + Dance und das Team Sunjo and Saberone. Um 16 Uhr macht der Rock’n’Roll Club Neuler-Schwenningen Dampf auf der Bühne, bevor der Musikverein Untergröningen den Abend musikalisch ausklingen lässt.