Abstrich statt Laufsteg: Modelagentin leitet jetzt ein Coronatest-Team

Ulm/Neu-Ulm - Aus Glamour und Mode werden Masken und Corona-Testungen: Die gebürtige Ulmerin Senay Blank organisierte, bis die Pandemie einzog, bis zu 400 Modenschauen im Jahr. Durch den Stillstand ihrer Branche setzt sie ihre Organisationsfähigkeiten kurzerhand für Corona-Testungen in ihrem früheren Heimatort Pfuhl ein. Anstelle von Models koordiniert Blank nun medizinisches Personal.

Für die Ulmer Modelagentin Senay Blank liegt die Arbeit durch Corona still. Statt einfach abzuwarten, hat sie sich deshalb eine neue Aufgabe gestellt. (Foto: Geiling)

Seit mehr als 20 Jahren ist Senay Blank in der Mode- und Veranstaltungsbranche tätig. Ihre Modeagentur mit Sitz in Ulm hat sich auf Live-Modenschauen, Publikumsnähe und "Entertainment" spezialisiert. All das, was so nicht mehr möglich ist. "Corona hat uns lahmgelegt", sagt Blank. Ihr fallen die Jobs und Aufträge weg.

"Und man kann nichts planen, das ist das Allerschlimmste". Von den 400 Shows im Jahr, mit bis zu zehn Veranstaltungen an einem Tag, ist nur ein Bruchteil geblieben:

Die Shows sind auf etwa zwei Prozent gesunken. Das ist nicht der Rede wert.

Vereinzelt fänden in Luxemburg wieder Veranstaltungen statt, bald sei Belgien dran, vermutet Blank.

Dennoch dreht sich die Modewelt weiter. Fotoshootings finden nach wie vor statt. Doch gerade für jüngere Models, die mit 17 oder 18 Jahren nach dem Abitur raus wollen, sei es schwierig. Aufgrund der geringen Auftragslage seien die Modelabels in der bequemen Lage, die ganz Großen der Branche anzufragen. "Fotoshootings bekommen nur noch die großen Fische", sagt Blank. Das gleiche gelte auch für die Models, die bei den wenigen Modenschauen mit Abstand und Masken stattfinden können, laufen. Das gilt auch für die Ulmer Modelagentin:

Ich kann für die wenigen Modenschauen, die ich habe, die großen Namen anfragen.

Senay Blanks Modelagentur ist, wie sie selbst sagt, ihr "Lebenswerk". Schon mit 19 Jahren hat sie neben ihrer Ausbildung in Pfuhl zur Zahnarzthelferin angefangen, die Agentur aufzubauen. "Ich habe ganz klein angefangen, damals noch für das Kaufhaus Horten in Ulm", erzählt die Modelagentin. Inzwischen ist sie schon seit über 20 Jahren in der Modebranche und organisiert europaweit Modenschauen für große Marken, wie "Marc Cain" oder "Mey-Wäsche". Eine ihrer Entdeckungen ist die Neu-Ulmerin Marisa dos Santos. Blank sprach die damals 14-Jährige mit ihrer Mutter auf der Straße an, inzwischen lebt dos Santos in New York und arbeitet als international erfolgreiches Model. Blank ist stolz, wenn ein Model aus "ihrem Stall" groß herauskommt.

Dass ihre Agentur die Pandemie überstehen wird, davon ist die gebürtige Ulmerin fest überzeugt. "Uns gibt es schon so lange." Und sie hat auch noch vor, die nächsten 20 Jahre da weiterzuarbeiten, wo ihre Karriere durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Doch für den Moment liegen die Branche still und so organisiert die Ulmerin ein Corona-Testteam in ihrem ehemaligen Heimatort Pfuhl.

"Das ist einfach in einem drin, dann ist auch egal, ob man einen Praxisablauf oder eine Modenschau organisiert", sagt die Ex-Pfuhlerin. Immer freitags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr führt ein medizinisch geschultes Personal in der Seehalle in Pfuhl Testungen unter Betreuung des Allgemeinmediziners Klaus Reinelt Schnell- sowie PCR-Tests durch.