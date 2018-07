Abstrakte Foto- und Lesekunst beleben das Herbstgold

Susanne Hackenbracht, Michael Goldschalt und Wortkünstler Ulrich Seutter haben die Herbstausstellung bei „Neue Kunst am Ried“ in Wald-Ruhestetten am Sonntagnachmittag gemeinsam eröffnet. Vom Schmunzeln bis zum Runzeln reichen die Reaktionen der Künstler- und Kunstfreunde an diesem goldenen Herbsttag. „Nimmer Weiter“ betitelt der Stuttgarter Fotokünstler Michael Goldschalt die in der Hackenbrachtschen Kunstscheune gehängten, surrealistischen Werke zum Thema „Selbstmord“. Zur Eröffnung der Herbstvernissage, ihre eigenen, neuen Werkstudien schmücken als „Miniaturen“ zwei Wände, zitiert Susanne Hackenbracht aus der Laudatio von Fotografenfreund Phillip Hehn aus Freiburg: „Auch der clowneske Einschlag, mit dem Goldschalt seine Motive umsetzt, kann der dargestellten Suizid-Szenerie die existenzielle Bedrohlichkeit nicht nehmen, im Gegenteil, er verstärkt durch seine Tragikomik nochmals ein Gefühl der Hilflosigkeit. Der Titel der Ausstellung ist in jedes Bild eingegraben.“ Kontrapunktisch zu den finalen Selbstentleibungsideen auf Hochglanzpapier wird anschließend im Hackenbrachtschen Künstlergarten Lebenstee zu Lebkuchen gereicht. Doch zuvor liest Texter und Typograf Ulrich Seutter aus seinem selbst verlegten Werk „Text as Text Can“ für die Nachwelt Konserviertes. Ob witzig und intelligent gemachte Shortest-Stories, pfiffig bis hintersinnige Wortspielereien oder verbal-dadaistisches Geklingel, die charmanten Ideen und Umsetzungen des Frickingers finden ihre verdiente Beachtung beim Premierenpublikum. sel/Foto: Ingo Selle